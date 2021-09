Lamezia Terme: prorogata la mostra “Spiritus Caeruleum”

La mostra Spiritus Caeruleum posticipa la chiusura al pubblico presso lo SpazioArte57, al primo piano, in via San Giovanni, 5 di Lamezia Terme (zona cattedrale), sino a domenica (compresa) 3 ottobre 2021 fino alle ore 21. Ad arricchire il programma, nell’ultima settimana di apertura, sono previsti incontri che daranno luogo a dibattiti aperti, intesi a puntualizzare lo status dell’attuale panorama artistico italiano, caratterizzato da un inedito fermento, provocato dalla persistente situazione pandemica. La passata reclusione, costretta nell’ambito domestico, ha innescato e catalizzato latenti o già evidenti velleità artistiche in seno alla moltitudine. Dall’altro lato, si aggiungono la resilienza e l’intenso desiderio di tornare ad una normalità. Si prospetta pertanto una stagione carica di spunti e riflessioni, scambi ed esperienze che aspettano solo di essere colte con lo spirito giusto, lo spirito audace e libero, quello dell’arte, Spiritus Caeruleum.

Questo recente incremento dell’interesse per il settore ha inoltre coinvolto i meccanismi, solitamente piuttosto esclusivi, della circolazione di opere e manufatti a livello nazionale. Un angolo dell’attività creativa che rimane in genere al margine; ma che tuttavia, in un paese come l’Italia, è un mercato che potrebbe rappresentare un fulcro strategico per il rilancio economico, considerando le innumerevoli e differenti professionalità implicate.