È di due deceduti ed un ferito grave il bilancio dell’incidente stradale avvenuto alle ore 00.05 circa sulla SS106 nel comune di Sellia Marina. Due le vetture coinvolte di proprietà di una nota ditta di vigilanza privata.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Accertamenti in corso circa l’origine del sinistro.