Consorzio Bonifica di Catanzaro: domani a Sellia Marina(CZ) inaugurazione messa in sicurezza del Torrino Piezometrico

Domani venerdì 17 settembre 2021 – dalle ore 10,00, in loc. La Petrizia – Sellia Marina (CZ)” ci sarà l’inaugurazione della Messa in sicurezza del Torrino Piezometrico L’iniziativa è del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese presieduto da Fabio Borrello. A seguire ci sarà un incontro sul tema: “Aprire la stagione dei cantieri e delle manutenzioni per preservare la risorsa idrica nei settori economici. La buona pratica del Torrino”. Interverranno rappresentanti delle Istituzioni Regionali e locali e Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI, Dalila Nesci Sottosegretario di Stato per il Sud e la Coesione Territoriale, Francesco Battistoni Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Saranno presenti rappresentanti, dei sindacati e delle organizzazioni agricole. “Il Torrino spiega il presidente Borrello – è funzionale a dare l’acqua per l’agricoltura e il Consorzio, dopo un anno complicato per la carenza idrica ha in programma di accentuare l’impegno e le realizzazioni, già in fase progettuale, per potenziare e mettere in atto le recenti innovazioni nella gestione dell’acqua in campo agricolo ed ambientale,che sono previste dai Fondi Comunitari e che abbiamo presentato recentemente al MacFrut a Rimini. In maniera crescente, il Consorzio -aggiunge – vive, come una priorità, la necessità di coniugare sicurezza idraulica e tutela ambientale, perché bellezza dei territori fa rima con sicurezza e l’iniziativa rappresenta una buona pratica per spendere bene ed in modo efficiente le risorse disponibili.