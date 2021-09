Silvia Vono: “Fondamentale dotare Catanzaro di forti strumenti di legalità”

Il celere ed efficace lavoro di tutte le Forze dell’Ordine che ogni giorno impegnano la propria vita a disposizione dei cittadini non è talvolta sufficiente a garantire la sicurezza nella città capoluogo, tenuto conto delle sacche di microcriminalità che creano gravi disagi di ordine pubblico in tutta la provincia e che, in casi eclatanti, trovando risalto sui canali social e sugli organi di stampa, ledono anche la dignità dell’intero territorio e di chi vi opera per contrastare il degrado sociale ed emergenza. È necessaria quindi un’azione di sinergia con il Prefetto, il Questore e il Ministero dell’Interno per dotare la Provincia di una presenza quotidiana di personale specializzato, dotato di strumenti adeguati, per contrastare con maggiore efficacia episodi ripetuti di allarme sociale e rafforzare la tutela della popolazione grazie a un consapevole controllo del territorio. Per questo mi sono già attivata per sostenere la richiesta, sollecitata dai Sindacati di Polizia Siulp e Fsp, di poter avere a Catanzaro un Reparto Mobile o un Reparto di Prevenzione del Crimine per impedire che gli uffici delle Forze dell’Ordine preposti non siano più soggetti a condizioni di difficoltà operativa.