Sanità Calabria, U.Di.Con.: “Un’estate da incubo”

“Estate da dimenticare per la sanità in Calabria che ha visto riempire le cronache locali ed i TG Regionali di casi di ogni tipo, dalle attese interminabili per una visita, a reparti ospedalieri chiusi, a CUP chiusi per ferie senza preavviso, fino a servizi essenziali e vitali sospesi per mancanza di personale”.

E’ quello che scrive il Commissario Regionale dell’U.Di.Con. Calabria, Nico Iamundo – in una nota stampa.

“Episodi che i cittadini faticano a contestualizzare nella propria Regione, anche se abituati fino a poco tempo fa a quella che veniva definita ‘non adeguata’ nel contesto della sanità pubblica, ma ora sembra si sia toccato il fondo. Adesso – scrive Nico Iamundo – basta aprire i giornali per leggere di storie di disservizi, che poi rimbalzano sui social network e diventano virali in pochi minuti. Si scopre spesso così, leggendo i commenti della gente comune, cioè di quelli che continuano a pagare le tasse e non si vedono diminuire di un euro il costo dei servizi, quello che succede nei vari Pronto Soccorso o nei call center, dove utenti attendono settimane o vengono rimbalzati per mesi in attesa di una visita.