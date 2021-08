Regionali, de Magistris: “Apprezzo il sostegno di Giudiceandrea alla nostra coalizione ma niente candidatura”

Ho apprezzato in questi mesi la presa di distanza da parte di Giuseppe Giudiceandrea nei confronti di un logorato PD e a sostegno del nostro progetto politico. La sua posizione è stata presa quasi subito dopo il lancio della mia candidatura e più volte Giuseppe ha evidenziato sostegno alla nostra coalizione. Abbiamo constatato che nessuna richiesta necessaria di candidatura è pervenuta da Giudiceandrea, pur avendo sicuramente egli desiderato questa opzione nelle nostre liste. Abbiamo anche apprezzato che sia stato ben compreso che il nostro progetto rivoluzionario di cambiamento richiede anche liste che intercettino la voglia di forte rottura. Siamo soddisfatti come il sostegno al nostro programma, alla nostra squadra ed al nostro progetto sia solido e che guarda al futuro senza dover necessariamente passare da una candidatura. È un gesto politicamente apprezzabile che fa capire quanto sia importante sostenere questa opportunità enorme per la Calabria, senza nulla a pretendere.

Lo afferma Luigi de Magistris, candidato presidente alla Regione Calabria.