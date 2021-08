Giovane sbranata e uccisa da un branco di cani randagi nel Catanzarese

Una 20enne è morta dopo essere stata attaccata da un branco di cani randagi. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi a Satriano, piccolo centro del Catanzarese. Secondo le prime ricostruzioni la ragazza sarebbe stata aggredita mentre si trovava nella pineta insieme ad un ragazzo. Sul posto il magistrato di turno e i carabinieri della compagnia di Soverato che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.