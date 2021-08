Coronavirus – In Calabria 257 nuovi positivi (+168 su Reggio e provincia)

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.057.233 (+2.273).Le persone risultate positive al Coronavirus sono 75.549 (+257) rispetto a ieri.Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:– Catanzaro: CASI ATTIVI 297 (17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 276 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.528 (10.381 guariti, 147 deceduti).– Cosenza: CASI ATTIVI 857 (32 in reparto, 2 in terapia intensiva, 823 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.811 (23.209 guariti, 602 deceduti).– Crotone: CASI ATTIVI 330 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 324 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.881 (6.779 guariti, 102 deceduti).– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.957 (54 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.901 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.013 (23.663 guariti, 350 deceduti).– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 316 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 307 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.672 (5.580 guariti, 92 deceduti).L’Asp di Cosenza comunica che “oggi si registra 1 nuovo caso; il numero totale dei casi non è incrementato, in quanto 1 paziente ricoverato in Terapia Intensiva AO di Cosenza è stato trasferito ieri presso Terapia Intensiva AOMD di Catanzaro e quindi risulta in carico a Catanzaro”.L’Asp di Vibo Valentia comunica che fra i soggetti in isolamento domiciliare cinque immigrati sono ospitati nel CAS di Brognaturo.