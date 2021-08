Catanzaro – Torna il Sellia Youg Festival con la Sagra dell’Olio

Una storia di altruismo, una scelta di vita che ha portato i medici James e Leyla Smith fino a Sellia, suggestivo borgo della Presila catanzarese che da lotta contro lo spopolamento e l’isolamento con caparbietà e determinazione. Questo grazie alla passione e alla creatività del proprio sindaco, Davide Zicchinella che combatte quotidianamente attraverso iniziative innovativi e ambiziosi progetti per assicurare alla comunità di Sellia una qualità della vita degna di essere definita “futuro”.

James e Leyla Smith lo scorso mese di dicembre hanno contattato il sindaco di Sellia esprimendogli il loro desiderio di venire a vivere proprio in questo borgo calabrese: vogliono svolgere la propria attività proprio nel borgo di Sellia. James è un reumatologo, la moglie Leyla una pediatra; sono partiti da Atlanta, nello stato della Georgia in Usa, e sono stati accolti in paese dove rimarranno per due settimane, il tempo necessario per preparare il loro definitivo trasferimento.

Una bella storia che sarà raccontata in diretta – in presenza e via face book sulla Pagina Social del Comune di Sellia – mercoledì 18 agosto, da piazza Madonna della Neve alle ore 18.

Dopo i saluti del sindaco Davide Zicchinella, Tito Squillaci (Pediatra di Bova Marina) interverrà sul tema “L’eredità di Gino Strada per noi calabresi”. Sarà la volta del saluto di James e Leyla Smith e del saluto da parte della “Rete dei Calabresi Vagantes” – modera Caterina Iannelli (Calabresi Vagantes) e Giorgia Sorrentino (Collettivo Valarioti).

Parteciperanno all’incontro: il deputato Antonio Viscomi; la scienziata e candidata presidente Amalia Bruni; il presidente Ordine medici Enzo Ciconte; il consigliere regionale, Nicola Irto.

Il convegno, infatti, è organizzato con la preziosa collaborazione di queste associazione di eccellenze calabresi nel mondo, presieduta da prof. Giovanni Romeo, scienziato di fama mondiale, già professore di Genetica medica all’Università Bologna, presidente della Società europea di genetica medica, originario di Reggio Calabria che vive nel Bolognese. Sarà presente all’incontro anche lo scienziato Francesco Marincola, il secondo più citato al mondo negli studi sul melanoma, che non è solo un medico e un uomo di laboratorio: che coniuga la scienza alla cultura umanistica ed è autore di un romanzo, “The wise man of Pizzo” (Pizzo Calabro, suo luogo di nascita).

Ricordiamo anche che Sellia sta per diventare una “Smart Village” attraverso un altro progetto visionario del sindaco Zicchinella che permetterà al borgo di raggiungere uno sviluppo territoriale sostenibile attraverso l’uso di tecnologie intelligenti in grado di rilevare, trasmettere ed elaborare dati utili per l’amministrazione comunale. Previsti: la realizzione di una rete LoraWAN per ottenere l’Internet of Things (IoT), l’“internet delle cose”, per monitorare qualità ambientale, rete idrica, illuminazione pubblica, disponibilità di posti nei musei, disponibilità di parcheggi, monitoraggio del territorio per lo smottamento frane e inondazioni; la realizzazione Health Station , una postazione medicale libera e gratuita attraverso la quale sarà possibile garantire il monitoraggio di importanti parametri vitali (pressione sanguigna, peso corporeo, temperatura corporea, saturazione ossigeno, frequenza cardiaca) sfruttando le più moderne tecnologie applicate alla salute.

SELLIA YOUNG FESTIVAL: il programma di oggi, 17 agosto dalle 18.30. Si parte con la presentazione del libro “L’Assedio” di Enzo Ciconte. A seguire, la cerimonia di premiazione “Ulivo d’oro” dedicato alle eccellenze calabresi, e quindi l’apertura degli stand. Alle 20.30 è prevista la parata artistica del Teatrop; lo spettacolo di Bubbles Show Teatrop (alle 20.45), esibizione comica e micro magica di Cico Varietà (alle 21.15); spettacolo di Sand Art Teatrop (alle 22); performance musicale del Gruppo Valentina Costa 5 Quintet (alle 22.30). Nel corso della serata è prevista l’esibizione musicale della Street Band Takabum, Giardino sonoro in continuo movimento.