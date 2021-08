Catanzaro – Stanley Iordan accende la XXI edizione di Armonie d’arte festival

Un concerto meraviglioso di Stanley Jordan ha aperto ufficialmente il cartellone 2021 di Armonie D’Arte Festival. Nella cornice del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, il chitarrista chicagoano, dall’aria di eterno ragazzo, ha interpretato con freschezza e rispetto il repertorio dell’iconica leggenda Jimi Hendrix, con una roboante esibizione nel più puro spirito del rock anni 70.

Lontani dall’ottica del tributo standard, Jordan, accompagnato da Gabor Dornyei, alla batteria, e Laurence Cottle, al basso, ha re-immaginato cosa avrebbe suonato Jimi se fosse stato vivo oggi. E così insieme a canzoni che tutti conoscono, come ‘Foxy Lady’, “Hey Joe” e “All Along The Watchtower”, c’è stato spazio anche per cose più oscure ma pur sempre vibranti, agli incroci di generi e stili. “Ero un pianista – ha affermato Stanley che ha concesso foto e autografi a volontà durante la serata – quando seppi la notizia che Jimi era morto, ne sono rimasto davvero turbato e commosso, decidendo che da quel momento in poi avrei suonato la chitarra, perché volevo dare seguito ad alcune delle cose che faceva lui. E’ stato un piacere suonare in una location così suggestiva per un pubblico caloroso ed entusiasta, malgrado i tempi oscuri che stiamo ancora vivendo, ma ogni cosa che riguarda l’arte e la musica sarà capace di lenire questa sofferenza.”

Ieri sera, nel luogo storico del Festival, il Parco Archeologico di Scolacium a Borgia, per “Cinema Y Tango”. A 100 anni dalla nascita di Astor Piazzolla, un omaggio al tango nella settima arte, passando per le pagine più note e amate di Nino Rota ed Ennio Morricone.

Sul palco un fisarmonicista/bandoneon protagonista della scena internazionale, Mario Stefano Pietrodarchi e il suo Ensemble – Alessia Avagliano al violino, Federica Severini al violino, Martina Iacò alla viola, Francesca Giglio al violoncello, Gianluigi Pennino al contrabbasso – inoltre, Gianluca Marcianò al pianoforte e una delle più interessanti compagnie italiane di danza, Naturalis Labor, con le coreografie di Luciano Padovani.

Un evento di grande impatto emozionale, per la sezione danza di Armonie d’Arte Festival curata da Elisa Vaccarino, che sarà trasmesso in mondovisione con 200 Paesi, grazie al progetto speciale siglato “Estate all’Italiana Festival” del Ministero degli Esteri e ItaliaFestival.