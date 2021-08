Catanzaro – Conto alla rovescia per la IV Edizione di “ARTISTI IN CORSIA”

Trovare fondi per la realizzazione dei sogni dei bambini ospiti nei reparti oncoematologia pediatrica e pediatria dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.

Con questo meritorio intento ritorna anche quest’anno “Artisti in Corsia” l’iniziativa organizzata dall’associazione ACSA&STE Onlus, in collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host, che grazie al progetto “We will make your dream come true” si pone l’obiettivo di trasformare in realtà le richieste dei piccoli pazienti affetti da patologie di particolare gravità.

La quarta edizione sarà resa ancora più speciale dalla presenza di un cantautore italiano molto amato: Francesco Renga. L’artista si esibirà in concerto il 16 agosto alle ore 20.30 al Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia (Cz), come sezione speciale, “Pop ed Eventi Benefici”, di Armonie d’Arte Festival.

“Questa edizione di Artisti in corsia è la continuità e la crescita del progetto, giunto alla quarta edizione, e che anche quest’anno vedrà sul palcoscenico esibirsi pazienti, medici, infermieri dei nostri ospedali catanzaresi, con grande spirito solidale – afferma il dottor Giuseppe Raiola, presidente dall’associazione Acsa&Ste onlus -. Abbiamo la ferma volontà di continuare a realizzare i sogni di quei bambini che nel loro percorso di vita hanno trovato qualche ostacolo perché i loro sorrisi sono la gioia più grande. E con l’incasso di questo spettacolo cerchiamo di poter esaudire quello che i nostri piccoli pazienti desiderano”.

I biglietti possono essere acquistati sul portale TicketOne e tramite l’agenzia “Present&Future” sita a Catanzaro in via Ciaccio, 10, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 17. Per info: 0961744565 – 366 3432303.