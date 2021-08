Catanzaro – Abramo: “Domati incendi pineta di Siano, ferma condanna ai delinquenti che creano danni al territorio”

“Ho appreso direttamente dal Comando dei Vigili del Fuoco che l’incendio che ha interessato l’area della pineta di Siano nelle scorse ore è stato domato. Sono state spente anche le fiamme che hanno colpito la zona sottostante il Parco della Biodiversità, il cui cuore centrale, per fortuna, è fuori pericolo”.

Lo afferma il sindaco Sergio Abramo che, nel ringraziare i vigili del fuoco e tutti quanti stanno profondendo il massimo impegno per far fronte all’emergenza incendi in tutta la regione, ha anche lanciato un messaggio ai cittadini: “Chiedo a tutti coloro che dovessero scorgere dei roghi o notare dei comportamenti sospetti, di segnalarlo immediatamente alle autorità competenti. Mi è stato confermato dai Vigili del Fuoco che gli incendi, in corso nel nostro territorio in queste ore, sono, in gran parte, di natura dolosa. Non posso che esprimere la mia ferma condanna rispetto alle azioni di delinquenti che causano un grave danno al patrimonio boschivo e, per giunta, restano anche impuniti per l’impossibilità di essere individuati dalle forze dell’ordine”.