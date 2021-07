Nomina Algieri, Orsomarso: «Qualifica la Calabria»

«La nomina di Klaus Algieri a vicepresidente di Unioncamere nazionale, l’Unione italiana delle Camere di Commercio, è un riconoscimento importante che qualifica tutta la Calabria».Lo afferma l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria, Fausto Orsomarso.«La Regione – sottolinea ancora Orsomarso – ha avuto in questi mesi un’interlocuzione proficua con Algieri nelle vesti di Confcommercio e Unioncamere Calabria, soprattutto per pianificare soluzioni innovative a supporto delle imprese. Questo riconoscimento non solo ci inorgoglisce, ma rappresenterà un supporto significativo e strategico per lo sviluppo dell’economia regionale».