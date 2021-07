Lamezia Terme – Trame.10: sabato 24 luglio la presentazione

Sabato 24 luglio alle ore 11.30, in diretta sulla pagina Facebook di Trame.Festival la Fondazione Trame terrà la conferenza stampa di presentazione del programma di Trame.10. Oltre al direttore artistico Trame.10 Giovanni Tizian, interverranno alcuni tra gli ospiti in programma tra cui Pif, Riccardo Iacona, Gaetano Savatteri e poi Maria Teresa Morano dell’Associazione Antiracket Mani Libere – Calabria e Cristina Porcelli della Fondazione Trame. Torna in piazza a Lamezia Terme Trame. Festival dei libri sulle mafie, con i suoi cinque giorni di dibattiti ed eventi dedicati ai temi delle mafie e dell’antimafia. L’appuntamento culturale, dall’uno al cinque settembre, giunge quest’anno alla sua decima edizione. Protagonisti del festival, promosso dalla Fondazione Trame e dall’Associazione Antiracket Lamezia Onlus, saranno come ogni anno i libri che, attraverso i loro autori, danno forma e sostanza agli incontri. Tanti gli ospiti e gli appuntamenti in programma. Sul palco i temi attuali dell’usura al tempo del Covid, dell’emergenza sanitaria e ambientale, del riscatto del Sud, delle mafie del nostro tempo e dei complici dei poteri criminali.