Expo Dubai, Orsomarso: “Porteremo la Calabria straordinaria”

«Anche e soprattutto in quella che si appresta a diventare, a partire dai prossimi mesi, la più importante vetrina mondiale per la promozione delle straordinarie potenzialità del sistema Italia in materia di innovazione e di ricerca, l’Expo 2021 di Dubai, ci sforzeremo di portare quella Calabria straordinaria, esperienziale e inedita, con cui vogliamo competere, non solo turisticamente, negli anni a venire».

È quanto dichiara l’assessore regionale al Turismo, Fausto Orsomarso, che ricorda anche la pubblicazione dell’avviso regionale per la “concessione di contributi per azioni di promozione in occasione di expo 2020 Dubai 2021/2022”.

«TRIPLICARE PERCENTUALI EXPORT»

«Con questa mission istituzionale, sociale ed economica, per la prima volta unitaria e coerente in termini di contenuti e di messaggi da veicolare all’interno e all’esterno – spiega –, continuiamo a sostenere in concreto, con bandi e misure ad hoc come questo, la rete imprenditoriale e delle eccellenze della nostra terra a internazionalizzarsi, contribuendo così a qualificare e a rafforzare l’immagine e l’appeal dei nostri territori attraverso l’export delle nostre produzioni migliori».

«Non mi stancherò di ripeterlo: triplicare le percentuali attuali (0.5% di export) e quindi superare la depressione dei numeri decimali che, da troppo tempo e in tutte le classifiche, ereditiamo come un destino immutabile, non soltanto è una missione possibile ma rappresenta, e deve continuare a rappresentare, la nuova frontiera di quanti credono, col sorriso e senza piangersi addosso, che il nostro futuro è qui e adesso. Pertanto – conclude Orsomarso –, la partecipazione della Regione Calabria a Expo Dubai rappresenterà un’importante occasione di promozione dell’intero sistema regionale».

L’AVVISO

L’obiettivo dell’avviso per la “concessione di contributi per azioni di promozione in occasione di expo 2020 Dubai 2021/2022” è di garantire un’ampia partecipazione del sistema produttivo regionale all’evento mondiale. L’avviso prevede la concessione di contributi per missioni imprenditoriali e azioni di promozione delle eccellenze territoriali, produttive, scientifiche e culturali. In particolare, si intende favorire le opportunità di collaborazione del sistema produttivo con imprese estere e l’attrazione degli investimenti da parte di grandi operatori interessati a rafforzare la presenza nel Mediterraneo. Le proposte progettuali, che potranno essere realizzate in formato fisico e/o virtuale, durante il semestre di svolgimento della manifestazione (1 ottobre 2021 – 31 marzo 2022) e dovranno riguardare la realizzazione di iniziative promozionali inerenti uno o più ambiti tematici di interesse, scelti in relazione agli obiettivi della manifestazione Expo 2020 Dubai, preferibilmente in connessione con le settimane tematiche stabilite dal Programma di Expo. Le iniziative promozionali finanziabili attraverso il bando riguardano la realizzazione di eventi di promozione, fiere, convegni o altra manifestazione negli Eau, coerente con gli obiettivi del progetto.

IL FINANZIAMENTO

Il finanziamento massimo per ciascun progetto è pari a 40mila euro e verrà concesso nella forma di sovvenzione diretta fino alla copertura massima dell’80% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione delle azioni.

LE DOMANDE

Possono presentare domanda di contributo, entro il 30 luglio, le Camere di commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato e le confederazioni e le associazioni di categoria, senza fini di lucro, rappresentate nel Cnel, che raggruppino un numero significativo di imprese operanti negli ambiti di interesse dell’avviso.