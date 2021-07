Domani apertura del nuovo punto vaccinale di Soverato

Aprirà domani, giovedì 15 luglio, il nuovo hub vaccinale di Soverato presso il Palazzetto dello Sport sito in via Amirante.

Il punto sarà aperto regolarmente da giovedì a domenica, dalle ore 17 alle ore 23.

Per la prima settimana e, quindi, da giovedì 15 luglio a domenica 19 luglio, sarà possibile accedere alla somministrazione dei vaccini in modalità “open”, quindi senza prenotazione per chi deve ancora ricevere la prima dose. Verrà data priorità a chi si è regolarmente registrato su piattaforma.

L’attività sarà svolta da Asp di Catanzaro, Protezione Civile e Croce Rossa Italiana; oltre alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Soverato che darà il supporto con la manutenzione e la gestione dei locali.