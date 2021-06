Parco Scolacium, il 16 agosto il concerto di Francesco Renga

Realizzato dalla Esse Emme Musica grazie ad Armonie d’Arte Festival che ospita gli eventi a Scolacium, il prossimo 16 agosto al Parco archeologico a Roccelletta di Borgia (Cz) ci sarà il concerto di Francesco Renga.

La data a Scolacium rientra nel tour di Renga dal titolo “Acustic trio – Estate 2021” che porterà il cantante friulano live in tutta Italia. «Era da un po’ che ci stavamo lavorando – ha avuto modo di affermare Renga rivolto al suo pubblico -. Morivo dalla voglia di poterlo comunicare! Questa estate finalmente dopo più di un anno potremo ritornare ad “abbracciarci” almeno con lo sguardo, e certamente con la musica. Ecco qui le prime date di questa meraviglia che finalmente può ricominciare».

«Sul palco saremo in quattro, sto lavorando a una scaletta speciale con arrangiamenti speciali, tutti nuovi solo per voi. Solo per questa volta – ha proseguito -. Un modo fantastico per ricominciare insieme, per tornare ad una normalità che per tutti noi significa vita. Non aspettavo altro, e spero di potervi finalmente rivedere tutti e ricominciare il nostro viaggio tra musica e parole. Ricominciare a ridere, piangere, emozionarci insieme. Un modo per ringraziarvi tutti per quanto avete fatto per me in questo periodo così triste e strano per tutti. Mi avete fatto sentire meno solo, mi avete fatto sentire ancora vivo. Adesso è il momento!».

Sul palco, insieme a Francesco Renga, ci saranno Fulvio Arnoldi alla chitarra acustica e alle tastiere, Vincenzo Messina al pianoforte e alle tastiere, Stefano Brandoni alle chitarre.

I biglietti per assistere al concerto di Francesco Renga possono essere acquistati sul circuito TicketOne. I posti sono tutti a sedere e numerati. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.