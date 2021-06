Graziano Di Natale presenta mozione al Presidente e alla Giunta

Regionale: “Propongo abolizione della tassa concessione regionale

relativa alla categoria delle agenzie di viaggio. Atto necessario

considerata la crisi pandemica. Auspico riscontro positivo. La Calabria

è rimasta l’unica regione a non averla abolita. ”

“Con relativa mozione ho proposto ufficialmente, al Presidente f.f.

della Regione Calabria e alla giunta tutta, l’abolizione della tassa per

la concessione regionale relativa alla categoria delle

agenzie di viaggio. Atteso, difatti, il grave periodo di crisi del

settore chiedo altresì che venga definitivamente abolita con effetto

retroattivo, a decorrere dall’anno 2020, la tassa per la concessione

regionale per la suddetta categoria consentendo inoltre, il rimborso

per tutti coloro che l’abbiano già versata per il medesimo anno di

riferimento”. Lo afferma, in una nota stampa, il Segretario-Questore

dell’assemblea regionale della Calabria, Graziano Di Natale, che così

prosegue: “La Regione Calabria con legge N.1 del 31/12/1971 ha istituito

la tassa sulle concessioni regionali. Tra le varie categorie per le

quali è prevista la tassa di concessione regionale, è ricompresa anche

quella delle agenzie di viaggio. Ovviamente -sottolinea – a causa della

pandemia e delle varie restrizioni, alcune in vigore, si è assistito ad

un’inevitabile

contrazione della domanda di viaggi e vacanze sia individuali che di

gruppo, complice la ridotta

mobilità sia in Italia che all’estero”.

Il Vicepresidente della commissione regionale contro la ‘ndrangheta,

afferma inoltre:

“Addirittura molte agenzie, non riuscendo a far fronte alla crisi, sono

state costrette a chiudere a causa degli elevati costi di gestione

compreso il versamento della tassa regionale.

Altre Regioni hanno abolito la spese, in alcune addirittura non è

prevista. In Calabria però, nonostante il provvedimento di sospensione

per l’anno 2021, si continua ad esigerne il pagamento. Per questa serie

di ragioni -conclude- chiedo ampia condivisione da parte della

maggioranza di governo sulla mia proposta di abolizione. Atto ormai

inderogabile per facilitare, concretamente, la ripresa di un settore

messo in ginocchio dalla Pandemia. Le attività commerciali necessitano

di aiuti veri e veloci. Resterò vigile sulla vicenda”.