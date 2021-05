Tirocinanti calabresi: “Il consigliere Graziano Di Natale vuole lasciare l’80 % dei tirocinanti calabresi sulla strada”

Riceviamo e pubblichiamo dai tirocinanti calabresi-

Il dramma dei circa 7.000 tirocinanti calabresi sembra tingersi di un risvolto alquanto losco e drammatico. Il protagonista in negativo questa volta è il Consigliere Regionale calabrese Graziano Di Natale che ha varato a sua firma un provvedimento amministrativo volto a escludere circa 80% percento dei tirocinanti calabresi da ogni discorso in ottica di prospettive di lavoro futura. Il provvedimento presenta pertanto come un “repellente e losco” modo per liquidare parte dei 7.000 tirocinanti calabresi, madri e padri di famiglia appartenenti sia al bacino dei lavoratori della ex mobilità in