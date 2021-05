No al vincolo esclusività infermieri, Opi Catanzaro: “Bene odg Wanda Ferro”

infermieri dipendenti del Ssn, circa 270mila, sono sottoposti al Decreto legislativo 175 del 2001, il quale prevede l’impossibilità di svolgere altre attività lavorative al di fuori di quella dipendente.

Siamo sempre più convinti che allentando tale vincolo, gli infermieri potrebbero tranquillamente svolgere orari aggiuntivi, ovviamente retribuiti».

Con le proposte formulate ai ministeri competenti, l’Opi Catanzaro si augura che «anche grazie alla spinta propulsiva dell’Ordine del Giorno in via di presentazione dall’on. Wanda Ferro che, dopo aver fatto proprie le nostre sollecitazioni, ha dimostrato particolare sensibilità alle esigenze della categoria interpretandone il ruolo strategico in questo particolare momento storico, si riesca a superare una impasse che farebbe bene non solo agli infermieri ma, anche e soprattutto, ai cittadini e all’intero comparto sanità».

La presidente Giovanna Cavaliere e i Consiglieri Opi Catanzaro