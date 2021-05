Il Presidente di Unindustria Calabria incontra Fincalabra

Il Presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara, insieme al Direttore Dario Lamanna, ha ricevuto, oggi, a Catanzaro, presso la sede di Unindustria Calabria, il Presidente del CDA della Società in House Fincalabra Alessandro Zanfino, accompagnato dal Direttore Marco Aloise.

L’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e collaborazione, si è rivelato molto utile e proficuo ed ha consentito di analizzare e verificare i positivi risultati raggiunti in merito allo stato d’avanzamento degli Avvisi regionali in attuale gestione Fincalabra, con particolare riferimento al Fondo Calabria Competitiva e ai vari bandi pubblicati in via straordinaria per contrastare gli effetti negativi della pandemia.

Il Fondo Calabria Competitiva, ha evidenziato il Presidente Ferrara, punto centrale del Protocollo sottoscritto con la compianta Presidente della Regione Calabria Jole Santelli, rappresenta, grazie alla liquidità erogata, uno strumento fondamentale per la tenuta del sistema produttivo calabrese. “Ho sempre sostenuto – continua il Presidente Ferrara – che Fincalabra si configura come una vera e propria “cinghia di trasmissione” capace di dare attuazione alle misure di politica economica, che, sempre più, si riveleranno vincenti in presenza di una buona governance, una mission definita e competenze evolute, oltre che adeguate alle esigenze del sistema produttivo”.