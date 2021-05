Armi e droga nella macchina: due arresti a Catanzaro

Hanno tentato di sottrarsi all’alt dei finanzieri ma sono stati inseguiti e arrestati per spaccio di stupefacenti e possesso di armi. E’ accaduto a Catanzaro quando i due occupanti di un’autovettura in transito non hanno aderito alla richiesta della pattuglia di finanziri del Comando provinciale del capoluogo in servizio di controllo del territorio e hanno cercato di allontanarsi immettendosi in una stradina secondario.

Dopo un breve inseguimento, però, i baschi verdi hanno bloccato l’auto procedendo ad un’ispezione che ha portato alla scoperta, all’interno dell’abitacolo, di diverse armi bianche e di mille euro in contanti. I militari, inoltre, sono riusciti a recuperare un involucro, di cui gli occupanti dell’auto in fuga avevano cercato di disfarsi, con 34,5 grzmmi di eroina. Trovati anche un tirapugni, un coltello, due pugnali, un frustino e un bastone di legno. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. (ANSA).