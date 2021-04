“Calabriaimpresa”, nasce il portale web per le attività produttive

Nasce il portale della Regione Calabria calabriaimpresa.eu, un vero e proprio hub ricco di informazioni e servizi per affiancare le imprese (e aspiranti tali) nel loro percorso e nelle proprie scelte.Il portale calabriaimpresa.eu si configura come punto di accesso unico per il mondo imprenditoriale, mettendo a sistema il panorama regionale di informazioni e assistenza e offrendo una serie di servizi online, tra cui quelli di accompagnamento all’insediamento in Calabria.Il portale ospita anche una ricca sezione dedicata alla Zes Calabria, che si rivolge a quegli imprenditori interessati a insediarsi in una delle 14 aree della Zona economica speciale a particolari condizioni.

ORSOMARSO: «SUPPORTO PER IMPRESE»«Con il portale Calabriaimpresa – dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Fausto Orsomarso – la Regione Calabria consolida il proprio ruolo a supporto delle imprese locali, ma anche di quelle interessate a investire in Calabria. La sezione Calabria Zes, infatti, rappresenta uno strumento strategico per l’attrazione di investimenti nelle Aree economiche speciali individuate in Calabria e attraverso il quale l’imprenditore/investitore viene accompagnato, passo dopo passo, verso l’insediamento nella nostra regione».Il portale calabriaimpresa.eu (www.calabriaimpresa.eu) è un progetto a valere sull’asse 2 Az. 2.2.2 del Por Calabria Fesr-Fse 2014/2020.