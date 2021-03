Sanità, i 5 Stelle Parentela e D’Ippolito chiedono un Tavolo governativo

«La sanità calabrese è nel pieno di una crisi senza precedenti, come confermano le perquisizioni che su mandato della Procura guidata da Nicola Gratteri la Guardia di Finanza sta eseguendo negli ospedali di Catanzaro e in uffici dell’Asp di Cosenza a proposito di procedure amministrative per l’acquisto di beni e sevizi». Lo affermano, in una nota, i deputati M5S Paolo Parentela e Giuseppe d’Ippolito, che aggiungono: «Ci sono troppi elementi che allarmano: bilanci nebulosi e non approvati, dirigenti interdetti, appetiti criminali, aziende sciolte per infiltrazioni, pesanti lungaggini nel settore regionale Autorizzazioni e Accreditamenti e peraltro nuovi possibili casi di clientele e di affari di funzionari pubblici insieme a privati. Ce n’è abbastanza per indurre il governo nazionale ad intervenire in maniera ancora più decisa sulla gestione, l’organizzazione, la contabilità e gli acquisti riguardanti la sanità pubblica della Calabria». «Con forza – sottolineano i parlamentari del Movimento 5 Stelle – chiediamo al ministro della Salute, Roberto Speranza, e al ministro dell’Economia, Daniele Franco, di promuovere un Tavolo tecnico e politico sulla sanità calabrese, in quanto, soprattutto con l’impennata dei contagi e il blocco delle attività ospedaliere ordinarie, la Calabria rischia effetti devastanti sul piano della tutela della salute». «A riguardo – concludono Parentela e D’Ippolito – avvieremo a stretto giro le necessarie interlocuzioni, nell’interesse dei malati e di tutti i cittadini calabresi»