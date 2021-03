Il Consiglio regionale convocato giovedì 11 marzo

Il Consiglio regionale è stato convocato dal presidente Giovanni Arruzzolo per giovedì 11 Marzo. L’inizio dei lavori della 15° seduta è fissato per le ore 12:00, per affrontare il seguente ordine del giorno articolato in sei punti:

1) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.100/11^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) ” – Relatore: G. NERI

2) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.96/11^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Presa d’atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021-2027. Avvio del percorso di definizione del POR Calabria FESR – FSE 2021 -2027 ” – Relatore: G. NERI

3) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.98/11^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” PO FEAMP 2014/2020. Presa d’atto approvazione del piano finanziario ” – Relatore: G. NERI

4) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.101/11^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013 -Approvazione rimodulazione delle schede intervento “III.8 Osservatorio sul turismo a supporto delle azioni di promozione per l’attrazione dei flussi turistici” e “III.16 Accogli Calabria”. Scheda salvaguardia 13 “Interventi stradali ed aeroportuali”. Approvazione rimodulazione del Piano Finanziario ” – Relatore: G. NERI

5) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.67/11^ di iniziativa D’Ufficio recante: ” Nomina di un membro effettivo e uno supplente – iscritti all’Albo dei revisori dei conti – del Collegio dei sindaci, costituito in forma monocratica, dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC), ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 ”

6) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.68/11^ di iniziativa D’Ufficio recante: ” Nomina di un membro effettivo e uno supplente – iscritti nel registro dei revisori legali di cui all’art. 2 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – di Revisore unico dei conti dell’Azienda Calabria Verde (articolo 7, comma 1, della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25) ”

Stante la perdurante emergenza epidemiologica, l’Amministrazione del Consiglio regionale rammenta che per evitare situazioni di sovraffollamento, la seduta si terrà a porte chiuse e, pertanto, è consentito l’accesso al Palazzo e alle relative pertinenze solo ai Consiglieri, agli Assessori regionali e al personale espressamente autorizzato.