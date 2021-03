E’ ufficiale – Rinviate le elezioni regionali in Calabria

Il Consiglio dei ministri ha rinviato con un apposito decreto legge le elezioni amministrative, regionali e suppletive per Camera e Senato, previste nel 2021, al periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. “Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021”. Con questa integrazione all’ordine del giorno, il Consiglio dei ministri ha affrontato il tema del rinvio delle amministrative, delle Regionali in Calabria e delle suppletive del collegio di Siena per la Camera.

Il governo ha approvato un decreto legge che prevede che tutte le consultazioni elettorali previste di qui a giugno vengano spostate in una finestra compresa fra metà settembre e metà ottobre.