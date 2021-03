De Magistris incontra i militanti di demA Calabria: “Fiero di lottare insieme a questo movimento”

“Si è tenuta in webinar la riunione, molto partecipata, con i militanti del movimento demA della Calabria”. Ne dà notizia Luigi de Magistris candidato Presidente della Regione Calabria, che aggiunge: “Voglio ringraziare tutte e tutti per l’impegno civico e politico, per la competenza e la passione che mettete al servizio della Calabria. Sono orgoglioso di guidare il movimento e sono fiero di questa lotta calabrese che faremo insieme. Un ringraziamento particolare al nostro coordinatore per il mezzogiorno Michele Conia che – conclude – sta realizzando un ottimo lavoro”.