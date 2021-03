Consorzio di Bonifica Valle Lao, Di Natale: “Bilanci catastrofici, dipendenti non pagati ma si pensa a nuove assunzioni di O.T.D. Scelta insensata”

“Come può un ente con i bilanci bocciati, falcidiato dai debiti, i cui

dipendenti non hanno avuto riconosciuti i loro diritti, assumere nuovi

operai a tempo determinato?

Questa é l’ennesima pagina buia della nostra terra, perpetrata, come

sempre, ai danni dei Calabresi”. È quanto asserisce, manifestando tutta

la propria contrarietà, il Segretario-Questore dell’Assemblea Regionale,

Graziano Di Natale, in merito alle ultime presunte manovre innescate

presso il consorzio di Bonifica Valle Lao, ente ritenuto, già in

passato, senza mezzi termini ‘un Carrozzone con milioni di disavanzo’.

Il Consigliere regionale di opposizione, sempre vigile sul territorio,

cosi prosegue: “È assurdo ma per l’anno 2021 l’amministrazione del

Consorzio Valle del Lao avrebbe programmato l’assunzione di 6 unità di

O.T.D. del settore agricolo. Queste unità andrebbero ad unirsi ad altre

quattro che verranno riavviate.

Addirittura nell’anno 2020, per la campagna irrigua, la medesima

amministrazione ha provveduto all’assunzione di due O.D.T. nonostante la

presenza di numerosi operai irrigui a tempo indeterminato. Si tratta di

scelte prive di costrutto logico.

Come se non bastasse -prosegue Di Natale attenzionando i conti della

Valle Lao- sia il Bilancio consuntivo 2020 che il Bilancio preventivo

2020 hanno ricevuto la bocciatura da parte della struttura di controllo.

Alla luce di tutto ciò è inammissibile pensare di assumere nuovi operai

quando i conti sono in rosso.

Inoltre, operando in regime di esercizio provvisorio, la Valle Lao può

assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali

esecutivi quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie

ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi/gravi all’ente”.

Il vicepresidente della commissione regionale contro la ‘Ndrangheta

continua nella propria disamina annunciando azioni forti.

“Con interrogazione a risposta scritta ho chiesto, ufficialmente,

all’On. Presidente della Giunta, di sapere se corrisponde al vero la

circostanza secondo cui, nonostante l’ente consortile sia in una

situazione di bilancio deficitario abbia programmato l’ulteriore

assunzione di 6 unità O.D.T.

Tale situazione impone un’immediata presa di posizione della Regione

Calabria.

Alla luce di tutto ciò chiedo di conoscere, immediatamente, quali

provvedimenti si intendono adottare per fare luce sulla vicenda e se,

almeno questa volta, abbia esercitato o meno azione di controllo.

Sebbene -conclude l’esponente politico- nella proposta politica che sto

portando avanti vi sia ampio spazio per l’implementazione dell’offerta

lavorativa regionale, boccio con convinzione questo strano modus

operandi simile, qualora venisse confermato. Questi metodi, sono

inaccettabili. Siamo nel 2021. Bisogna avere il coraggio di porre fine

ad un certo modo di fare politica. La giunta regionale non é stata in

grado di creare quella discontinuità con il passato che i Calabresi

cercavano, proseguendo in una proposta politica nella quale abbondano

prebende e slogan e latitano atti concreti finalizzati al bene pubblico.

Resterò vigile e prometto massimo impegno al fine di salvaguardare il

principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Infine,

porgo la mia solidarietà ai tanti dipendenti del consorzio di Bonifica

che si sentono presi in giro: Non siete soli”.