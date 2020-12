Sculco su Biomasse: “Trovare la soluzione per evitare tensioni sociali”

Per mercoledì è stata programmata una giornata di astensione dal lavoro

da parte delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori della Biomasse

di Strongoli.

Le ragioni che hanno spinto i dipendenti di Biomasse ad organizzare

questa manifestazione davanti i cancelli dello stabilimento sono tutte

legate a legittime rivendicazioni.

Esorto, pertanto, la proprietà ed il management della Biomasse ad

intervenire con prontezza per trovare una immediata soluzione ed evitare

in tal modo tensioni sociali.

Il periodo che stiamo attraversando è molto delicato, caratterizzato

dalla pandemia che sta facendo sentire il proprio peso non solo dal

punto di vista sanitario ma anche economico e sociale, e dagli eventi

alluvionali che tanti danni hanno creato al nostro territorio.

In queste fasi dobbiamo ritrovare le ragioni dello stare insieme e non

quelle che possono dividerci, abbiamo bisogno di coesione e di fare

squadra per affrontare i tanti problemi di questo nostro territorio che

soffre già di una endemica crisi occupazionale che non può permettersi

la perdita di ulteriori unità lavorative né tensioni sociali o

aziendali.

Il desiderio dei lavoratori non è quello di creare inutili conflitti ma

di avere riconosciuto ciò che è giusto e gli è dovuto, d’altra parte in

ogni circostanza, quando l’azienda ha attraversato momenti di

difficoltà, tutte le maestranze, di Strongoli e di Crotone, all’unisono,

si sono prodigate a difesa, a tutela e a salvaguardia delle prospettive

aziendali.

On. Flora Sculco