On. Wanda Ferro (FDI): grazie al lavoro dell’assessore Orsomarso 5 milioni per l’aeroporto di Lamezia

“Con lo stanziamento di 5 milioni di euro a fondo perduto a favore dell’aeroporto di Lamezia Terme da parte della Regione Calabria, si consente allo scalo di superare il momento di difficoltà finanziaria della società di gestione, legato al crollo dei passeggeri, che ha messo a rischio anche il pagamento degli stipendi ai dipendenti, e soprattutto si mette in sicurezza la principale infrastruttura da cui passerà la ripartenza del turismo in Calabria quando sarà superata l’emergenza covid”. E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, ringraziando l’assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso, che ha incontrato il presidente di Sacal Giulio De Metrio e approntato una importante delibera, che arriverà domani in giunta, con cui vengono decise una serie di misure aggiuntive di sostegno alle attività economiche, tra cui quelle destinate all’aeroporto lametino. “Oltre al sostegno diretto alla Sacal – spiega Wanda Ferro – verranno destinate misure di ristoro agli operatori economici che hanno le loro attività all’interno del terminal aeroportuale, e che sono state fortemente penalizzate dal calo di presenze. Problematiche su cui ci sono state una grande attenzione e una continua sensibilizzazione da parte dei rappresentanti di Fratelli d’Italia di Lamezia Terme”.