Tar Calabria riapre le scuole chiuse da Spirlì, ma a Reggio restano chiuse tranne gli asili

Il Tar di Catanzaro ha sospeso l’ordinanza con cui il presidente facente funzione della Regione Calabria Nino Spirlì aveva disposto, dal 16 al 28 novembre, la sospensione della didattica anche delle scuole materne, elementari e medie (limitatamente alla prima classe) escluse dalle chiusure previste dal Dpcm del premier Giuseppe Conte. Va sottolineato che in alcuni comuni come Reggio Calabria le scuole elementari e medie fino alla prima erano e restano chiuse per disposizione del sindaco.