Spirlì sbotta con la gente: “Sono qui per una sciagura”

Si era affacciato all’esterno della cittadella regionale, a Germaneto, per cercare di placare in qualche modo la rabbia dei manifestanti avverso le scelte del Governo nazionale sulla zona rossa calabrese, ma il Presidente ff della Regione, Spirlì, ha dovuto rapidamente battere in ritirata non senza un moto di scoraggiamento: “Io sono qui per una sciagura” – ha detto Spirlì riferendosi alla morte di Jole Santelli – “non sono stato eletto”