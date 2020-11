Il ministro Boccia: “Prossima Conferenza Stato-Regioni dalla Calabria”

Boccia si è anche soffermato sull’impegno di Gino Strada e di Emergency in Calabria sulla gestione degli ospedali da campo e a supporto dei Covid Hotel: “Siamo a noi a dover ringraziare Gino Strada, Emergency e’ un patrimonio del Paese in giro per il mondo. Con la sua rete sommata a quella della Protezione Civile non puo’ far altro che rafforzare nei luoghi in cui siamo piu’ sofferenti le strutture sanitarie, peraltro dove ora stiamo operando anche con ospedali da campo. L’accordo di ieri – ha continuato il ministro – permettera’ alla Calabria di sfruttare secondo me nel modo migliore le qualita’ di Gino Strada e di Emergency. Io sono sicuro – ha detto ancora Boccia – che questo accordo possa dare un sostegno concreto alla Regione, del resto questa organizzazione e’ gia’ attiva a Milano e con lo stesso modello potremmo intervenire per assistere le persone piu’ in difficolta’ in altre aree del Paese”.