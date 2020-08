Di Natale: “Nuova commissione lede le prerogative del Consiglio regionale”

“Apprendo del provvedimento del governatore della Calabria, On. Santelli, con cui è stata nominata una commissione per riordino dell’assetto normativo regionale e con l’ulteriore compito di individuare i settori da aggiornare e predisponendo i relativi Testi unici, da sottoporre poi all’approvazione del Consiglio regionale.

Tale iniziativa lede le prerogative del Consiglio Regionale che è l’unico organo deputato all’esame ed approvazione delle leggi regionali.

Esordisce così, Graziano Di Natale (IriC), segretario-questore dell’Assemblea regionale, in merito al provvedimento riguardante la nomina di una nuova commissione. “Tale provvedimento – conclude Di Natale- andrebbe a sminuire il ruolo delle commissioni che hanno la funzione propedeutica e preparatoria degli atti da giungere all’attenzione del Consiglio Regionale.”