Devastazione Fondazione Falcomatà, anche il Sindaco di Catanzaro vicino alla famiglia:’Macchia la memoria di un grande uomo’

“È un episodio grave che non può macchiare la memoria di un grande uomo e politico della nostra regione”. È il commento del sindaco, Sergio Abramo, in merito all’atto vandalico che ha colpito la sede della fondazione Italo Falcomatà, a Reggio Calabria.

Abramo ha rivolto solidarietà e vicinanza a Giuseppe Falcomatà, alla presidente della fondazione, Rosetta Neto-Falcomatà e alla figlia Valeria. “Mi dispiace profondamente dover constatare che alcuni delinquenti abbiano voluto colpire un luogo simbolo di una stagione di rinascita per Reggio e per la Calabria. Non so chi sia stato e perché l’abbia fatto, ma penso che solo un pazzo potesse essere capace di violare la sede di una fondazione che ricorda un galantuomo come Italo Falcomatà, stimato e apprezzato da tutti, non solo da chi faceva parte del suo schieramento politico. Mi auguro – ha aggiunto Abramo – che venga presto individuato e punito l’autore (o gli autori) per rendere giustizia a Italo, con cui avevamo instaurato una solida amicizia e una bella sinergia istituzionale, e all’intera Calabria”.