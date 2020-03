On. Flora Sculco: “Sostenere le amministrazioni locali per la gestione dell’emergenza Covid-19”

In questi giorni di sofferenza, di crisi e di dolore, ho avuto modo di

sentire tanti sindaci, ci siamo confrontati ma soprattutto li ho

ascoltati.

Con loro ho potuto condividere le ragioni delle inedite e drammatiche

difficoltà che si trovano a vivere nelle proprie comunità e

l’impossibilità di farvi fronte non avendo alcuno strumento, messo a

disposizione dai livelli di governo nazionale e regionale.

Per queste ragioni, vorrei esprimere la mia vicinanza e il mio plauso a

tutti i sindaci della Calabria che si trovano ad affrontare questa

emergenza che non è più solo sanitaria ma sta diventando anche economica

e sociale.

Una crisi che non ha precedenti nella storia della nostra Repubblica ma

che ci vede, tutti, chiamati al massimo senso di responsabilità,

sopratutto i Sindaci che sono, comunque, impegnati ad assicurare

l’erogazione dei servizi essenziali alle proprie comunità.

E tutto questi gli amministratori comunali devono farlo quasi in

completa solitudine, senza sostegni economici dal governo centrale e

senza una cabina di regia della regione che, in questa fase, sta

mancando al suo ruolo principale: quello di essere punto di riferimento

per tutta la nostra collettività.

Ai sindaci manca tutto a cominciare dai presidi di protezione

individuale per sé stessi e per il personale dei propri Comuni, e

purtroppo questa situazione sembra non interessare nessuno, come se le

amministrazioni comunali fossero superflue, inesistenti, e non invece il

nucleo fondamentale e costitutivo della comunità nazionale, senza i

Comuni tutto diventa più complicato, non solo durante questa fase

critica ed emergenziale, ma anche e soprattutto quando bisognerà

rimboccarsi le maniche per far ripartire il nostro paese.

Per questo ho sentito il bisogno di esprimere il mio ringraziamento, ma

anche di sollecitare, senza ipocrisie, il governo nazionale e regionale

nel dare un deciso sostegno agli amministratori locali.

On. Flora Sculco