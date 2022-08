Jovanotti esalta Roccella: “Festa pazzesca” e i grandi eventi valorizzano la Calabria

Due serate incredibili. Sono quelle che Lorenzo Jovanotti ha proposto a migliaia di fan in delirio, felici di aver pagato un biglietto per assistere al suo show. Una festa vera e propria come lui ama definire il Jova Beach Party.

“Cosa hai fatto in questi due giorni?” si chiede il cantautore romano, e la risposta è chiara: “Sono stato a un festa in spiaggia pazzesca. Grazie Roccella“. Un appuntamento che ha portato sullo Jonio reggino tantissime persone, con benefici importanti anche per l’hinterland.

Presenti anche molte persone provenienti dalla Sicilia (anche turisti presenti nell’Isola) che hanno beneficiato della contingenza territoriale e dell’assenza di uno spettacolo simile da quelle parti.

Una luce importante che si è accesa sul territorio e un indotto dei grandi eventi che resta un patrimonio importante per chi vuole fare turismo. Unica pecca, un clima che pur essendo stato clemente in fatto di precipitazioni, non ha regalato il sole di cui è capace in estate in Calabria.