Aggredito ex sindaco in Calabria: è in gravi condizioni, indagati due giovani

É in gravi condizioni ed è ricoverato presso l’ospedale di Catanzaro l’ex sindaco di Roccabernarda, Francesco Coco. L’ex sottufficiale dei carabinieri , ora in pensione, è stato aggredito nella notte. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Da subito sono scattate le indagini dei militari dell’Arma per capire fossa accaduto. Le prime notizie riportano di un indagine che starebbe interessando due giovanissimi, addirittura minorenni, che potrebbero esser legati ad ambienti della criminalità organizzata locale.

Poco prima della mezzanotte due soggetti avrebbero colpito l’ex sindaco del comune crotonese con un bastone. I due sarebbero arrivati nei pressi dell’abitazione di Coco e hannoa atteso che la vittima dell’aggressione scendesse dall’auto, per colpirlo armati di bastone. I due aggressori avrebbero provato a darsi alla fuga.

Verso i due indagati non è stato emanato alcun tipo di provvedimento. Al vaglio ci sono anche le immagini della videosorveglianza della zona circostante.