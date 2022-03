Intervento dei Vilgili del FUoco, persona salvata in una zona impervia (VIDEO)

Ieri, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti in località Santa Domenica (una frazione di Rometta) intorno alle 12:45, per il salvataggio di una persona ferita in una zona impervia, nei pressi della chiesa del Palostrico. I Vigili del fuoco sono intervenuti prontamente grazie al personale VF aerosoccorritore che si è calato tramite verricello in dotazione al velivolo Vf ed ha recuperato il ferito, imbracandolo in sicurezza su una barella spinale, e affidandolo al personale sanitario d’equipaggio dell’elicottero del 118 anche presente sul posto per il trasporto al policlinico di Messina. Presenti anche Carabinieri e Polizia Municipale.