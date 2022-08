Reggio Calabria – Antoniozzi: “Università calabresi eccellenti, mettere in rete la ricerca”

“Le università calabresi sono un’eccellenza da valorizzare e mettere in rete, per favorire la ricerca scientifica e per aumentare le possibilità di incidenza sul territorio”.

Lo afferma Alfredo Antoniozzi, candidato al collegio plurinominale della Camera per Fratelli d’Italia.

“Cosenza , Catanzaro e Reggio Calabria – dice Antoniozzi – coprono un’offerta formativa considerevole, abbracciando tutte le facoltà scientifiche e umanistiche.

Il nostro impegno -prosegue Antoniozzi – è quello di sinergizzare l’offerta formativa e di sfruttare, attraverso il Pnrr, le possibilità di espansione dei tre Atenei.

È indispensabile favorire le start up provenienti dal mondo universitario -prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia – e utilizzare i progetti di ricerca unendo le diverse competenze delle tre università. Il mondo accademico calabrese non ha nulla da invidiare alle altre realtà del Paese – conclude Alfredo Antoniozzi – e deve essere valorizzato ulteriormente, nella consapevolezza del ruolo insostituibile che svolge per la regione e per le sue possibilità di crescita”.