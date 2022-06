L’Associazione no-profit Reboot organizza una settimana dedicata all’innovazione in presenza

L’Associazione no-profit Reboot dedita alla promozione dell’innovazione verso cittadini, enti ed imprese, dopo 2 anni di pausa dovuti alle restrizioni della pandemia, organizza, insieme a tanti partner, una settimana dedicata all’innovazione in presenza. L’iniziativa si svolgerà in Calabria, e precisamente a Girifalco (CZ) Comune istmo d’Italia dal 4 al 10 luglio 2022.

All’interno delle sette giornate sono si alterneranno relatori che si confronteranno su PNRR e CIS, finanza agevolata, POR Calabria 2021-27, euro-progettazione durante le giornate vi saranno momenti di formazione e networking e anche l’evento #ReteInnovazioneSUD giunto alla 3° edizione, e il weekend dedicato alla 5° edizione della competizione per Startup e PMI denominato SpinUp Award, quest’anno presenteranno le loro innovazioni 16 aziende proveniente da tutta Italia che operano nei settori: TravelTech, AgriTech e FoodTech.

Le attività si svolgeranno nel centro storico del Comune di Girifalco in via Roma, dove sarà allestita l’area dedicata alle conferenze, l’inizio delle attività è previsto dalle ore 17.00. Nelle adiacenze, e più precisamente presso il Palazzo De Stefani – Ciriaco sarà allestita un’area dedicata alla ristorazione denominata “Sapori a Sud”, dove verranno serviti pasti realizzati con prodotti tipici locali.

Alle giornate della Innnoweek, parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, esperti, amministratori locali, imprenditori, docenti, ricercatori e professionisti, sarà un’occasione di confronto, networking e si parlerà di prospettive di sviluppo per imprese e territori.

“Abbiamo deciso di unire le iniziative che pre-pandemia realizzavamo in diverse giornate, in una settimana per discutere su come l’innovazione può aiutare la ripartenza in comparti tra i più importanti dell’economia italiana, l’agricoltura e il turismo, che costruiscono il brand Made In Italy sempre più desiderato da milioni di persone nel mondo”. Dichiara Angelo Marra Presidente dell’Associazione Reboot organizzatrice dell’iniziativa.

Il programma completo dell’iniziativa è visionabile all’indirizzo web www.innoweek.it e il dettaglio del programma del weekend 8-10 SpinUp Award è visionabile su www.spinupaward.com.