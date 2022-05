Reggio Calabria – Visita didattica degli studenti della Mediterranea sul cantiere della Gallico-Gambarie

Gli studenti del Laboratorio di Sicurezza dei Cantieri, attivato presso il Corso di Laurea in Tecniche per l’Edilizia e il Territorio del Dipartimento DARTE dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, a conclusione delle attività didattiche hanno effettuato una visita di studio sul cantiere del terzo lotto della Gallico Gambarie.

Insieme al responsabile del Laboratorio, prof. Renato Laganà, gli studenti, guidati dall’ing. Bruno Polifroni, direttore dei lavori e dal suo staff, hanno eseguito una visita accurata, nei luoghi di lavorazione del cantiere, verificando sul campo le tecniche esecutive attuate nelle lavorazioni con l’uso di avanzate tecnologie e nel rispetto delle norme di sicurezza. Particolare attenzione è stata posta sulle opere di ingegneria naturalistica con muri in terre armate e gabbionate per mitigare l’impatto ambientale e su quelli in corso di avanzamento sulle due testate della nuova arteria per la realizzazione di due rotatorie con piloni in cemento armato e impalcato in acciaio corten.