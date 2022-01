Covid, Ricciardi: “Tra un po’ a chi non è vaccinato non resterà che andare al parco”

«Io certo non sarei contrario, ma è una scelta politica ed è una misura divisiva, anche dal punto di vista parlamentare. Possiamo comunque arrivare allo stesso risultato con queste spinte progressive: allargando ancora l’uso del super Green Pass, tra un po’ a chi non è vaccinato non resterà che andare al parco».

Lo ha dichiarato in un’intervista rilasciata a La Stampa il professor Walter Ricciardi, docente di Igiene alla Catollica di Roma e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, in riferimento alla questione obbligo vaccinale.

Parole che lasciano intendere una possibile direzione in cui si intenderà affrontare l’aumento dei contagi spingendo all’immunizzazione, in maniera tale da dare seguito all’azione dei vaccini che in questa fase sta contenendo le ospedalizzazioni.

“Il super Green pass – ha dichiarato – va assolutamente esteso subito a tutte le attività, lavorative e sociali. Gennaio sarà un mese molto complicato, con un aumento esponenziale dei casi, arriveremo a centinaia di migliaia di

contagiati al giorno.Perassistereaunadiscesadovremoaspettarefebbraio,apattodiaggredire il virus e questa variante che raddoppia ogni giorno e mezzo: bisogna prendere le misure adeguate e spingere di più sulla campagna vaccinale»