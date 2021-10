Vista in Salute, il truck arriva a Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza: gli appuntamenti

Arriva in Calabria il truck della Campagna Nazionale “Vista in salute” per la Prevenzione delle Malattie della Retina e del Nervo Ottico promossa dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia Onlus che ha ricevuto il patrocinio della Regione Calabria.

Oltre l’Assessore al Welfare di Reggio Calabria, Demetrio Delfino, esperti come il prof. Livio Marco Franco, Direttore dell’Unità Operativa complessa di Oculistica, Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e rappresentanti dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia, interverranno – martedì 26 ottobre alle ore 11.00 a Reggio Calabria, area parcheggio Stazione Lido – alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa che rilancia l’importanza dello screening per la prevenzione delle malattie dell’occhio, soprattutto dopo lo stop imposto dalla pandemia da Covid-19.

“Vista in salute” è un progetto itinerante promosso dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia Onlus e prevede la permanenza dal 26 al 27 ottobre a Reggio Calabria, area parcheggio Stazione Lido dalle 10 alle 18, di una grande struttura ambulatoriale mobile – un tir hi-tech – dotata di più postazioni, presso la quale sarà possibile effettuare gratuitamente controlli oculistici ad alta tecnologia su retina e nervo ottico, riservati a persone di età superiore ai 40 anni.

È previsto un percorso all’interno di una struttura mobile di circa 100 mq: un tir appositamente attrezzato con dispositivi medico diagnostici ad alta tecnologia. Gli esami oculistici previsti sono finalizzati all’individuazione precoce delle principali malattie della retina e del nervo ottico

Le tappe in Regione:

– 26-27 ottobre, Reggio Calabria area parcheggio Stazione Lido

– 29-30 ottobre a Cosenza, piazza dei Bruzi

– 31 ottobre-1 ° novembre a Catanzaro, piazza Rossi

I controlli si eseguono dalle 10 alle 18 su prenotazione in presenza

L’intero percorso ha una durata complessiva di 15 minuti. Per usufruire delle visite, disponibili fino a esaurimento posti, le persone interessate dovranno ritirare il numero di prenotazione direttamente presso l’unità mobile.

Per evitare code basterà recarsi sul posto, ritirare il numero, lasciare il proprio nome e numero di cellulare, per essere richiamati 10 minuti prima della visita. I numeri per l’accesso alle visite saranno distribuiti alle 10.00 per la mattina e alle 15.00 per il pomeriggio e termineranno entro le ore 18.00.

La campagna “Vista in salute” coinvolgerà entro il 2023 tutte le Regioni italiane

Ulteriori informazioni su www.vistainsalute.it