Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria alla Dolomiti Rescue Race

Si è svolta ieri, a Pieve di Cadore (BL), la X edizione del Dolomiti Rescue Race. La gara nazionale ed internazionale riservata ai componenti di enti ed associazioni di soccorso in montagna e in grotta, che devono superare prove tecniche e di resistenza; la gara ha previsto la partecipazione di squadre formate da 4 componenti ciascuna, tutte dotate di materiale tecnico individuale e di gruppo.

Ben 70 squadre iscritte tra cui, per la prima volta in assoluto, una squadra di tecnici, Mario STOCCHETTI, Ernesto PERRI, Giulio LAVIGNA, Francesco MAZZEI, appartenenti alla Stazione Sila LORICA del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria. “Motivo di grande orgoglio e soddisfazione vedere dei nostri tecnici impegnati in questa importantissima gara sulle Dolomiti del Cadore. Non solo una gara, prettamente, sportiva ma anche incontro, condivisione e confronto con altri componenti del Soccorso Alpino e Speleologico d’Italia e del mondo. ” Ha commentato il Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, avv. Giacomo Zanfei.

Dalla partenza a Praciadelan, nel Comune di Calalzo di Cadore, è stato previsto un dislivello positivo di 1230 metri, di cui 250 metri di cresta rocciosa esposta, ma opportunamente attrezzata. La discesa è stata effettuata con calata in corda doppia oltre cinquanta metri fino al sentiero. Lungo il percorso sono state eseguite diverse prove tecniche di soccorso. Prima dell’arrivo, ogni squadra ha dovuto assemblare la propria barella e tagliare il traguardo trasportandola.

“Una bellissima manifestazione ed una grandissima organizzazione” ha commentato Mario Stocchetti, partecipante alla Dolomiti Rescue Race e responsabile della stazione di Soccorso Alpino e Speleologico Calabria Sila Lorica, “una gara molto impegnativa dal punto di vista fisico ma che, oltre alla fatica, ci ha dato grande soddisfazione. Un’esperienza che non si potrà dimenticare e assolutamente da rifare.