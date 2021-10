Al via la stagione del Teatro Primo di Villa San Giovanni, il programma

Ci siamo come risvegliati dal coma. I nostri passi si muovono nuovamente sul legno che più amiamo: il palcoscenico. Siamo come dentro al primo “Kill Bill”, cui si ispira la grafica scelta per questo avvio di stagione. Non uccidiamo, ovviamente.

Nella consueta attenzione che riserviamo alla drammaturgia contemporanea e nella passione con cui svolgiamo i nostri laboratori, riapriamo finalmente le porte del teatro. Lì accadono cose straordinarie, lì si vivono esperienze straordinarie. E di questo abbiamo bisogno dopo il silenzio e la stasi al tempo della pandemia.

Contiamo sulla partecipazione del pubblico di vecchia data e di quanti desiderassero varcare la soglia per la prima volta, per scoprire quei territori espressivi che veicolano esperienze artistiche e soprattutto umane.

tre gli spettacoli della prima parte di stagione. Tre capitoli a comporre il primo dei tre volumi che richiamano il genio di Tarantino. E tre perché è esattamente da lì che intendiamo ripartire, tenendo desto il ricordo di quanto fatto dal 2008 a I passi sono felpati, scricchiola ancora l'incertezza. Saranno pertanto oggi

Teatro Primo ha atteso, con pazienza e con grande sacrificio, questo momento. Le poltroncine rosse aspettano solo che lo spettatore si accomodi. In sicurezza e nel rigoroso rispetto delle norme anti Covid. Al resto penserà, come sempre, la magia del teatro.

Si comincia il 20 settembre, in replica fino al 24 ottobre, con I D.I.D. – Uno spettacolo trashinante di Giusi Arimatea e Domenico Loddo, con Tino Calabrò, Stefano Cutrupi, Silvana Luppino, Cinzia Muscolino, la regia di Christian Maria Parisi, co-produzione Teatro Dei 3 Mestieri e Teatro Primo.

Poi sarà la volta, il 22 e 23 novembre, di Niente di privato – omaggio a Giorgio Gaber di e con Fabrizio Paladin e il maestro Loris Sovernigo al pianoforte, produzione Ass. Teatro Studio Maschera.

Chiuderà il primo volume, l’11 e il 12 dicembre, lo spettacolo Il Vespro della Beata Vergine di Antonio Tarantino, con Dario Natale, la regia di Mauro Lamanna, produzione Scenari Visibili.