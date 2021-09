Calabria, Bevacqua: “175 mln per il Covid, Giunta capace di spendere zero”

“Lo avevamo denunciato ad aprile. Oggi, dopo la Corte dei Conti, lo certifica il Ministero dell’Economia: dei 175 milioni disponibili in Calabria da novembre 2020 per il Covid, questa Giunta regionale è stata capace di spendere zero. Erano e sono soldi messi a disposizione grazie alla nuova flessibilità europea; erano e sono soldi utilizzabili immediatamente dalla Giunta per potenziare la rete ospedaliera, l’assistenza domiciliare, le reti cliniche e i presidi territoriali integrati. In buona sostanza, il quadro che viene fuori è quello di un disastro e di una incapacità senza limiti: ma Spirlì e assessori non battono ciglio e si ripresentano per la corsa elettorale senza nemmeno chiedere scusa”.

È quanto dichiara il capogruppo PD Mimmo Bevacqua: “Le responsabilità della maggioranza di centrodestra sono fuori discussione ed è inutile provare a scaricare sul commissariamento della sanità: il documento consuntivo prodotto dal Dipartimento regionale Sanità, direttamente dipendente dalla Giunta, non lascia spazio a dubbi. Non ci sono giustificazioni che tengano: torniamo a chiedere dove siano finiti i progetti e le risorse. Nell’anno e mezzo appena trascorso, il contrasto al Covid era ed è la priorità; di fronte a questa priorità, c’è una montagna di risorse lasciate a dormire e una situazione ospedaliera e assistenziale che è quotidianamente sotto gli occhi di tutti i calabresi. Quegli stessi calabresi che, andando a votare, non potranno non ricordarsene”.