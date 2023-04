Licenziata per aver usato i permessi sindacali, RTS AMBIENTE Srl replica alla Filcams CGIL Calabria

Riceviamo e pubblichiamo – “Spett.le TESTATA GIORNALISTICA,

In nome e per conto della RTS AMBIENTE srl, prego procedere alla seguente smentita – nei termini di legge – in relazione alla notizia diffusa anche dalla Vs spettabile, come da comunicato stampa diffuso dalla Filcams CGIL Calabria. La ditta non ha licenziato la dipendente per le sue condotte sindacali bensì ha fondato il licenziamento su presupposti di legge e su precise prove in possesso del datore di lavoro.

Va precisato che la società ha già risposto sulle presunte condotte antisindacali innanzi al Tribunale di Palmi, Giudice dott. Gabutti, nel procedimento numero 2594/2022 concluso con ordinanza del 17/09/2022 che ha rigettato il ricorso proposto dalla rappresentanza sindacale; Vogliate prendere atto che la comunicazione firmata dalla sigla sindacale altro non è che lo strumento con cui si tenta di spostare l’attenzione dalle responsabilità reiteratamente omissive della lavoratrice, tentando inutilmente di mettere in cattiva luce una azienda che da lavoro a 17 unità e quindi a tanti nuclei familiari motivo per il quale si può affermare che il licenziamento non ha intenti vessatori ma risponde alle condotte

realizzate dalla lavoratrice che hanno irrimediabilmente interrotto il rapporto fiduciario.

Tanto si doveva nel rispetto del diritto di cronaca e nella certezza che sulla questione, in futuro, vorrete sentire nei tempi dovuti anche la parte che rappresento”.

Cordialmente

Per la RTS srl

Avv. Carmela Spagnolo