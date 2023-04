Avis Calabria – Domani al via le riprese per il progetto “InVerso”

Avis Calabria, da ormai diversi anni, si interfaccia con il mondo virtuale, fruendo degli strumenti, quali social, app, siti internet, per raggiungere quanta più popolazione possibile e promuovere un gesto lontano dal mondo virtuale ma molto reale e legato al bisogno di salute e benessere di tutta la popolazione: la donazione di sangue e plasma.

A tal fine, il progetto “InVerso: dal virtuale al reale” prevede la realizzazione di un video da veicolare su diversi canali di comunicazione, il cui contesto è quello dei social e delle nuove generazioni, in quanto ambito imprescindibile per la comunicazione di oggi e di domani.

Il video intende promuovere oltre alla donazione del sangue e dei suoi emocomponenti fra le giovani generazioni, anche e soprattutto i valori di cui Avis è portatrice: solidarietà, volontariato, senso civico e amore verso il prossimo.

Il tutto verrà raccontato attraverso le immagini più belle della Calabria, tese a valorizzare l’enorme patrimonio paesaggistico, storico e culturale presente sul territorio.

Le riprese partiranno domani. I primi luoghi ad essere interessati saranno l’Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore, la spiaggia di Steccato di Cutro, le Castella e il comune d Torre Melissa. Successivamente verrà coinvolto tutto il territorio calabrese.

Per la realizzazione del video, Avis Calabria ha dato avvio alle candidature per i casting per la selezione di attori e figuranti, tutti a titolo gratuito. Le candidature sono aperte a uomini e donne di tutte le età. Per sottoporre la propria candidatura basta andare sul sito: https://www.aviscalabria.it/inverso-avis-calabria/