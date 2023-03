Perugia-Reggina, non giocata sabato scorso, non si recupererà nel weekend del 25 marzo. In quell’occasione è prevista la sosta del campionato di Serie B in ragione degli impegni delle nazionali. Una data che forse sarebbe andata bene agli umbri, ma non agli amaranto. La squadra di aspetta fino a cinque convocati in nazionali per quell’occasione.

Il match si giocherà il 5 aprile alle ore 20.15.